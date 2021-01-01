“إم بي سي 5” تجمع نجوما مغاربة في مسلسل رمضاني جديد

يشارك نجوم مغاربة، في مسلسل جديد، يعرض على قناة “ام بي سي 5″، خلال شهر رمضان المقبل، بعنوان “أولاد العم” .
ويشارك في المسلسل، عزيز داداس، وربيع القاطي وعبد الله ديدان، وسعيد آيت باجا، ونعيمة بوحمالة، وفاطمة خير.
وتدور قصة المسلسل الذي يخرجه ابراهيم الشكيري،في مدينة الدار البيضاء، ولا تزال أحداثه تصور حاليا.
و تراهن قناة” إم بي سي 5 ” على المسلسلات المغربية لجذب نسب مشاهدة عالية في رمضان، رغم أنها قناة موجهة المغرب.
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