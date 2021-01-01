كأس العرش.. النهضة البركانية “يتجاوز” يوسفية برشيد بثناٸية

نجح فريق النهضة البركانية في تجاوز منافسه يوسفية برشيد، لحساب منافسات كأس العرش، بثناٸية. وسجل ثناٸية الفريق البركاني كل من محسن ياجور وزكرياء حدراف، في المواجهة التي احتضنها الملعب البلدين لبركان. ولحساب المسابقة ذاتها، تفوق الكوكب المراكشي علی ضيفه مولودية الداخلة بثلاثة أهداف مقابل واحد. ويواجه مساء اليوم الجمعة الرجاء منافسه الوداد الفاسي، في وقت تتواصل فيه باقي المباريات نهاية الاسبوع الجاري.

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