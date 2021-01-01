شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل 5 نساء في قصف لمليشيا الحوثي على الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أوضحت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي قصفت مدينة الحديدة اليمنية مما أسفر عن مقتل 5 نساء وجرح 7 أشخاص آخرين بينهم 3 أطفال. ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” أشارت المصادر إلى أن القذيفة الحوثية سقطت في قاعة أفراح بشارع المطار جنوبي الحديدة.

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