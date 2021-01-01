شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 9.. المليشيا تقصف عرسًا في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، قذيفة هاون على عرس نسائي في قاعة المنصور بشارع المطار في مدينة الحديدة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 9 في حصيلة غير نهائية.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام: "ندين ونستنكر بشدة المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت أمام القاعة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة من الشهداء والجرحى في حصيلة غير نهائية".
وتابع عبر "تويتر": "هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الإكتراث بأرواح المدنيين، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات المليشيا المتواصلة منذ انقلابها".
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