عام جديد لتبادل "القوائم النووية" بين الهند وباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبادلت باكستان والهند، الجمعة، قوائم المنشآت والمواقع النووية، كعادتهما في اليوم الأول من كل عام ميلادي جديد.

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إن "عملية تبادل قوائم المنشآت النووية جرت عبر القنوات الدبلوماسية في كل من إسلام آباد ونيودلهي، وذلك بموجب اتفاقية حظر الهجمات على المنشآت النووية بين البلدين".



وأشارت إلى أن "عملية تبادل قوائم المنشآت النووية يأتي تطبيقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 1988".

وأوضحت أنه "تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر منذ عام 1991 بهدف تبادل وثائق حول المواقع النووية التي يريد البلدان إدخالها في نطاق هذه الاتفاقية في اليوم الأول من كل عام ميلادي".

من جانب آخر، تبادلت باكستان والهند قوائم بأسماء السجناء المدنيين لدى بعضهما البعض وفقاً لاتفاقية الوصول القنصلي إلى السجناء المدنيين المبرمة بين البلدين والتي تلزمهما بتبادل قوائم السجناء بعد كل ستة أشهر من السنة الميلادية.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، أن "تبادل قوائم السجناء جرى عبر القنوات الدبلوماسية".

وقامت الخارجية الباكستانية بتسليم السفارة الهندية في إسلام آباد قائمة تشمل أسماء 319 سجينا هنديا مودعين في السجون الباكستانية، بينهم 49 من السجناء المدنيين و270 سجينا من صيادي الأسماك.

من جهة أخرى، قامت الخارجية الهندية بتسليم السفارة الباكستانية في نيودلهي قائمة مماثلة تضم أسماء 340 سجينا باكستانيا بينهم 263 من السجناء المدنيين و77 من صيادي الأسماك.

ويتم تبادل قوائم أسماء سجناء البلدين بين إسلام آباد ونيودلهي مرتين في كل عام بموجب اتفاق الوصول القنصلي للسجناء الموقع في عام 2008 حيث يتم تبادلها في الأول من يناير وفي الأول يوليو من كل عام.