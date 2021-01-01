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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ.ف.ب)

«الشيوخ» يجيز موازنة الدفاع..وترامب يدعو للتظاهر ضد الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنصاره إلى المشاركة في تظاهرة ستقام في واشنطن بتاريخ 6 يناير الجاري ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن. وقال ترامب في تغريدة على تويتر الجمعة «سيُقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن العاصمة في الساعة 11 صباحاً. في السادس من يناير.. أوقفوا السرقة». وجاءت هذه الدعوة بعدما أيّد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية، تخطي فيتو الرئيس ضد ميزانية وزارة الدفاع التي أقرها مجلس النواب هذا الأسبوع.

وتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي، ذي الغالبية الجمهورية، صوب تجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب ضد مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار في تصويت إجرائي نادر يوم رأس السنة الجديدة.

وكان ترامب أكد أنه سيستخدم حق النقض (فيتو) لرفض الميزانية الدفاعية الجديدة، قائلاً: «الصين أكبر الرابحين منها».

وينتقد ترامب الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار، سعيه لإلغاء المادة 230 من «قانون الإنترنت»، وهي مادة تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الحزب الجمهوري بالعمل ضده.

من جهة أخرى، أوقفت الشرطة الأمريكية في مينيابولس عشرات الأشخاص أثناء تجمع للمطالبة بتفسير قتل الشرطة، الأربعاء الماضي، شاباً أمريكياً من أصول إفريقية، في حادثة هي الأولى بعد مقتل جورج فلويد في مايو/أيار الماضي.

ونشر ضباط إنفاذ القانون شريط فيديو للضحية دولال إييد (23 عاماً) الذي «أشهر سلاحه في وجه رجال الأمن». ويظهر الفيديو الشاب وهو يصطدم بسيارات الشرطة في محطة وقود، ولا يستجيب لمطالب الخروج من السيارة، ويداه مرفوعتان.

وبعد ذلك، اعترضت سيارته من 3 سيارات أخرى تابعة للشرطة، وبعد ثانيتين فتح رجال الشرطة النار عليه. وتتخوف السلطات الأمريكية من وقوع احتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية مثل التي وقعت في مايو/أيار الماضي، وتخللتها أعمال تخريب وعنف، قبل أن تمتد إلى دول عدة حول العالم عقب مقتل جورج فلويد في مينيابوليس على أيدي الشرطة. (وكالات)