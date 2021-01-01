شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان حتا للعسل» يختتم فعالياته اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

يختتم «مهرجان حتا للعسل» فعالياته، اليوم السبت، بعد 7 أيام شارك فيها 40 عارضاً، ومنتجاً، ومربي النحل، من داخل الدولة، إضافة لمشاركة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي.

ويأتي المهرجان ضمن مشروعات البلدية الهادفة إلى المساهمة في تطوير منطقة حتا وتقديم سبل الدعم المتنوعة للصناعات المحلية التي تشتهر بها المنطقة، ويهدف في المقام الأول إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، إذ يعد منصة تجمع المعنيين في هذه المجال، وتتيح لهم الفرصة لتبادل الخبرات، ومناقشة أوضاع صناعة العسل من مختلف جوانبها.

ويهدف إلى مساعدة المربين في تسويق منتجاتهم تحت إشراف ورقابة الجهات المسؤولة والمتخصصة، ولم يغفل المهرجان الجانب التثقيفي حول الموضوعات المتعلقة بإنتاج العسل، فكان ضمن جدول الفعاليات المصاحبة محاضرات تخصصية لمحاضرين من الإمارات، ودورات علمية في مجال تربية النحل ودراسة طرق زيادة الإنتاجية. وأتاحت فعاليات المهرجان المختلفة الفرصة للجمهور للمعرفة أنواع العسل، وطرق التمييز بينها، إذ تشمل المنتجات المعروضة عسل السدر، والشوكة، والطلح، والسمر، والسلم، والضهي، والقتاد، والصيفي، والسحاه، والبرسيم، والربيعي، والحمضيات، التي يُمكن تمييزها من خلال درجة لونها ورائحتها، التي يحددها المصدر النباتي الذي يؤخذ العسل من رحيقه.