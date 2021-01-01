شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جسر على شارع الشيخ خليفة في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الجسر الواصل بين شارع بدر، وشارع الشيخ خليفة، حيث عملت على تطوير التقاطع أسفل جسر الراشدية، موفرة مسارات التفاف حرة تضمن تسهيل الحركة المرورية للمتجهين لشارع الشيخ خليفة الذي يعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الإمارة، حيث يشهد حركة مستمرة على مدار الساعة.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، بعجمان، أن الدائرة أوكلت مهام الإشراف وتنفيذ المشروع للفرق المؤهلة في إدارة الطرق والبنية التحتية، مبيناً أن الجسر أنشئ وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

من جانبه، بيّن المهندس عبدالله المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، أن مشاريع تطوير البنية التحتية وإقامة الجسور الحيوية تحظى بدعم دائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس، الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، لحرصهما على إنجاز المشاريع التي توفر بيئة جذب مثالية لإمارة عجمان.

وأوضح المرزوقي أن الموارد المؤهلة عملت على تطوير التقاطعات خلال الفترة الماضية، ومن بينها تطوير التقاطع الواقع أسفل جسر غلفا، حيث وفرت الدائرة مسارات التفاف حرة، وعملت على زيادة عدد الحارات لاستيعاب الحركة المرورية وتحقيق انسيابية للمركبات

وتابع المرزوقي أن الدائرة تسعى للارتقاء بالإمارة لتكون إحدى أهم مدن الحدث الشاملة، منفذة المشاريع التي تضمن دفع عجلة التنمية المستدامة وتنشيط الحركة التجارية وجذب المقيمين للإمارة من كل حدب، وصوب.