تكـريـم نـزلاء «إصـلاحيـة وعقابية الشـارقـة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، بمقر المؤسسة، حفل تكريم النزلاء من حفظة القرآن الكريم والفائزين بجائزة الشيخ زايد لحفظ القرآن الكريم، بحضور العميد حمد خميس الظاهري مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة، والنقيب خلفان العليلي مدير فرع التأهيل والتدريب، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالمؤسسة.

هنأ مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للقرآن الكريم، والتي شارك بها (12) نزيلاً، ونزيلة واحدة من حفظة القرآن، حيث حصدت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، خلال المسابقة أعلى نسبة فائزين بين المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي تعد ثمرة للجهود المبذولة من قبل إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، في إصلاح النزلاء وتقويم سلوكهم، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومؤسسة القرآن والسنة بالشارقة.

وفي نهاية الحفل، وجه مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، الشكر والتقدير لكافة القائمين على العمل بمؤسسة الشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم، ولكافة ممثلي المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة، ولكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية.