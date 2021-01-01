شكرا لقرائتكم خبر عن يلزمه كرسي متحرك ورعاية طبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حالة اليوم للمريض (م.أ.م)، وهو رجل من أصحاب الهمم، مصاب بالشلل التام، وبحاجة إلى كرسي متحرك، من نوع خاص، يكلف 92 ألف درهم، إضافة إلى مساعدات طبية وأدوية وممرض متخصص، وعلاج طبيعي بتكلفة 9 آلاف درهم.

والدة المريض تتوجه إلى أهل الخير وذوي القلوب الرحيمة ليقدموا لابنها المساعدة اللازمة ليواصل حياته مع ظروفه الصحية، والوضع المعيشي لأسرته.

للتبرع يكون التواصل مع صندوق الخليج الخيري في المقر الرئيسي لجريدة ”الخليج 365”، وفي مكاتبها المنتشرة في أنحاء الدولة.