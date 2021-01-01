اخبار العالم

يلزمه كرسي متحرك ورعاية طبية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يلزمه كرسي متحرك ورعاية طبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حالة اليوم للمريض (م.أ.م)، وهو رجل من أصحاب الهمم، مصاب بالشلل التام، وبحاجة إلى كرسي متحرك، من نوع خاص، يكلف 92 ألف درهم، إضافة إلى مساعدات طبية وأدوية وممرض متخصص، وعلاج طبيعي بتكلفة 9 آلاف درهم. 
والدة المريض تتوجه إلى أهل الخير وذوي القلوب الرحيمة ليقدموا لابنها المساعدة اللازمة ليواصل حياته مع ظروفه الصحية، والوضع المعيشي لأسرته.
للتبرع يكون التواصل مع صندوق الخليج الخيري في المقر الرئيسي لجريدة ”الخليج 365”، وفي مكاتبها المنتشرة في أنحاء الدولة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا