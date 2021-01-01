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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقول القارئة (خ. ظ): كثيراً ما نقرأ عن أب وأم نسيا طفلهما بعيداً عنهما، أو أب يؤدب طفله بغلظة، فما الوضع القانوني في هذه الحال؟

زينب عيسى الحمادي: المسؤولية على الوالدين عند الإهمال



تجيب عن السؤال زينب عيسى الحمادي أمين سر الهيئة الإدارية والمدير العام لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين - فرع أبوظبي بقولها: حرصت دولة الإمارات على أن تتواكب جهودها كافة في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية.

وقد صدر القانون رقم 13 لسنة 2016 حقوق الطفل «وديمة» الذي ترعى فيه الدولة الطفل وتحميه قبل الوالدين، ويعاقب القانون وفقاً لنص المادة (69) بالحبس والغرامة التي لا تقل عن50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون، وهناك فرق بين التأديب والتعذيب، فالتأديب يأتي بعد سلوك خاطئ من الابن تنتج عنه ردة فعل من ولي الأمر، أما التعذيب فهو استخدام أي نوع من أنواع العنف يؤدي إلى الاضطراب النفسي للطفل، وتترتب المسؤولية القانونية على الوالدين حسب نص المادة (394) من قانون العقوبات الاتحادي، وهناك حالات شدد فيها المشرع الإماراتي العقوبة لتصبح الحبس من شهر لثلاث سنوات، إذا وقعت الجريمة عن طريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته، ويحظر على القائم بالرعاية تعريض الطفل للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه بلا رقابة؛ حيث تصل العقوبة في حالة المخالفة إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.