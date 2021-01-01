شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يهزم الذيد ويعزز صدارته لدوري «الهواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز البطائح صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوز جديد على حساب ضيفه الذيد بهدف وحيد سجله البرازيلي أليكسندر ميدريوس في الدقيقة 50 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة.

انتهى الشوط الأول سلبياً قبل أن ينجح أصحاب الأرض بحسم المباراة في نصفها الثاني، وبهذا الفوز يواصل البطائح عزفه المنفرد بعرش الصدارة رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي الذيد قابعاً في المؤخرة بنقطته الوحيدة.

شهدت المباراة حالتي طرد كانت من نصيب لاعبي الذيد مازن جمعة ومايد الزعابي بسبب الخشونة الزائدة.

وعلى ملعب العربي، نصب مسافي السيرك بالفوز على أصحاب الأرض 4-1، سجل لمسافي الإيفواري محمد ديلان هدفين في الدقيقتين 49 و56، وحمد سعيد في الدقيقة 26، وعبيد راشد في الدقيقة 86، فيما أحرز البرازيلي باولو سيلفا هدف العربي الوحيد في الدقيقة 36، وبهذا الفوز يواصل مسافي «الحصان الأسود» تقدمه رافعاً رصيده إلى 12 نقطة ومعتلياً المركز الثاني، فيما بقي العربي بنقاطه ال6 السابقة.

وعلى ملعبه، فاز الحمرية على ضيفه دبا الحصن بهدف وحيد سجله اللاعب وليد أحمد في الدقيقة 64، وبهذا الفوز يرفع الحمرية رصيده في المركز الخامس إلى 9 نقاط، ويبقى الحصن بنقاطه ال11 السابقة متراجعاً للمركز الرابع.

وتختتم الجولة السابعة في الخامسة إلا 10 دقائق من مساء اليوم السبت، بإقامة مباراتين، تجمع العروبة والتعاون، ودبا الفجيرة ومصفوت.

في ملعب دبا الفجيرة، سيكون النواخذة مطالبين بخطوة جديدة للاقتراب أكثر من المقدمة، بعد أن عاد الفريق إلى الطريق الصحيح بفوزه في الجولة الأخيرة على مسافي.

ويملك دبا ثماني نقاط في المركز الخامس ووصوله إلى 11 نقطة سيكون مؤشراً جيداً لتعافيه، أما مصفوت فهو الآخر معني بالفوز بعد أن تذوق طعم الانتصارات لأول مرة في الجولة السادسة، وهو يملك ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وفي مربح، يتطلع العروبة إلى تجاوز الخسارة أمام دبا الحصن واستعادة ذاكرة الفوز، وهو يملك خمس نقاط في المركز التاسع، وفوزه في لقاء اليوم سينقله نقلة كبيرة ويرفع أسهمه، وبالنسبة للتعاون فهو يدخل المواجهة برغبة كبيرة في الفوز والتعويض بعد أن خسر من العربي في الجولة السادسة بهدف وللفريق سبع نقاط في المركز السادس.