شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم بشعة.. شرطة أردوغان تعتقل سيدة تركية فور خروجها من غرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حادثة غير إنسانية فى تركيا، انتظرت قوات الشرطة أمام غرفة العمليات مستشفى كاتشيرون ميدكال، بمدينة أنقرة، لانتهاء مواطنة تركية من وضع مولودها ومن ثمّ اعتقالها فور الولادة!

وكشف رمضان جوزال، شقيق هاجر يلدرم، أن شقيقته وضعت فى مستشفى كاتشيرون ميدكال، مولودًا مصاب بماء على الرئة، مما دفع بالأطباء إلى إدخاله العناية المركزة، فيما تقف الشرطة التركية أمام باب غرفة العمليات لاعتقالها، رغم تقرير ألأطباء بضرورة بقاء الأم والطفل فى المستشفى حتى الاثنين المقبل.

من جهة أخرى، انتقد المدافع عن حقوق الإنسان والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطى فى مدينة قوجالى عمر فاروق جرجرلى أوغلو، الحادثة معتبرإياها متكررة من قبل شرطة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعى، «تويتر» «مشاهد قديمة فى العام الجديد!!! أنجبت السيدة هاجر يلدرم فى مستشفى كاتشيرون ميدكال، بمدينة أنقرة. والطفل بالحضانة. ورجال الشرطة عند الباب ينتظرون احتجاز الأم. هذا المشهد يتكرر، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

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