شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: تطعيم 160 ألفًا بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية أنه تم تطعيم أكثر من 160 ألف شخص في ألمانيا ضد فيروس كورونا.

وقال المعهد إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 165575 لقاحا سلمت إلى المعهد حتى أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الأعداد التي تم تطعيمها عن الأمس زادت بمقدار 31846.

وأكد المعهد أنه مع ذلك يمكن أن يتضمن هذا الرقم أيضا تسجيل تطعيمات متأخرة ولا يعكس عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل في يوم واحد.

وذكر المعهد أن من بين من تلقي اللقاح 71590 شخصا مقيمين بدور رعاية المسنين، كما تلقى 77253 شخصا التطعيم لأسباب مهنية.