احمد خلف يكشف سبب استقالته من تدريب الانيق

وخسر الطلبة امام الكرخ 2-1 في دوري الكرة الممتاز.

وقال خلف في حديث للسومرية نيوز، "ابلغت ادارة نادي الطلبة قبل مدة بان مباراة الكرخ هي الاخيرة لي مع الفريق".

واوضح بالقول، "الارضية اصبحت غير ملائمة للنجاح في نادي الطلبة، عدة امور دفعتني الى اتخاذ قرار الاستقالة، اتمنى كل التوفيق لنادي الطلبة الذي اعده بيتي الثاني".



يذكر ان نادي الطلبة شهد تطوراً ملحوظاً في اداءه بقيادة احمد خلف، الذي تسلم الفريق في الموسم الماضي.