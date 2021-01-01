اخبار العالم

النقل تصدر خارطة ونشرة النشاط الزلزالي للعام الماضي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

اصدرت وزارة النقل / الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزال، الجمعة، خارطة النشاط الزلزالي لعام 2020 . المسجلة في شبكة المراصد الزلزالية العراقية.
وجاء في التقرير الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه ان " عدد الهزات الأرضية المسجلة في قسم الرصد الزلزالي خلال العام الماضي 2020 لشهر كانون الاول بلغ ( 20) هزة ارضية حسب ما تم تسجيلة في قسم المراصد الزلزالية المنتشرة حول البلاد وفق التوزيع الجغرافي والمؤشر في الهيأة العامة".

واضاف "تركزت اغلب الهزات الأرضية في مناطق جنوب قضاء مندلي وخانقين وبدرة وبلد روز وكركوك وحلبجة ومحافظة اربيل ، لاسيما تسجيل عدد من الهزات الارضية في المناطق المجاورة والقريبة من الشريط الحدودي للبلاد ومنها تركيا وايران والكويت وبمعدلات متفاوته من القوة ومن منطقة الى اخرى".


4F5FA361-0C96-4DBE-AD93-BEE2803AB56E-637

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا