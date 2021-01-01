النقل تصدر خارطة ونشرة النشاط الزلزالي للعام الماضي

وجاء في التقرير الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه ان " عدد الهزات الأرضية المسجلة في قسم الرصد الزلزالي خلال العام الماضي 2020 لشهر كانون الاول بلغ ( 20) هزة ارضية حسب ما تم تسجيلة في قسم المراصد الزلزالية المنتشرة حول البلاد وفق التوزيع الجغرافي والمؤشر في الهيأة العامة".

واضاف "تركزت اغلب الهزات الأرضية في مناطق جنوب قضاء مندلي وخانقين وبدرة وبلد روز وكركوك وحلبجة ومحافظة اربيل ، لاسيما تسجيل عدد من الهزات الارضية في المناطق المجاورة والقريبة من الشريط الحدودي للبلاد ومنها تركيا وايران والكويت وبمعدلات متفاوته من القوة ومن منطقة الى اخرى".