أول هجوم بالعراق في 2021.. مقتل ضابط وإصابة رجلي أمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة عناصر من الجيش سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار استهدف دوريتهم في محافظة كركوك، شمال العراق.

وقال المصدر، في تصرح لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم (الجمعة)، على عجلة من نوع همر تابعة للواء الخامس والأربعين في الفرقة الحادية عشرة بالجيش العراقي قرب قريتي الزجي والقهارة التابعتين لقضاء داقوق جنوبي كركوك".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "التفجير أسفر عن مقتل ضابط وجرح عنصريين أمنيين آخرين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل في الهجوم الذي يعد الأول بالعراق في العام الجديد 2021.

وشهدت بغداد، صباح اليوم الجمعة، انتشاراً أمنياً مكثفاً ردا على معلومات ورادة بشأن وجود مخططات لشن هجمات إرهابية وكذلك للسيطرة على الأماكن التي تنفذ منها مجاميع الكاتيوشا هجماتها الصاروخية على المنطقة الرئاسية المحصنة، وسط العاصمة.

صباح الأربعاء، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل انتحاري داعشي، كان يخطط لتفجير نفسه واستهداف احتفالات رأس السنة، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال المصدر الأمني لـ"الخليج 365" إن قوة من استخبارات ديالى وخلال عملية نوعية نفذتها في أطراف حي الكاطون وقرية الهاشميات شمال غرب بعقوبة، التي تعتبر مركز المحافظة، تمكنت من قتل انتحاري داعشي.



وكان العام الماضي، شهد ارتفاعاً في حدة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش بين الحين والآخر، رغم خسارته المدن التي احتلها عقب أحداث يونيو/حزيران 2014.

