شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي صنعاء.. شجرة عيد الميلاد تثير فزع الحوثي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - داهمت ميليشيا الحوثي، عدداً من المتنزهات والمقاهي في العاصمة اليمنية صنعاء وأغلقت عدداً منها بذريعة منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي داهمت، منذ مساء الخميس، المتنزهات والمقاهي في مديريتي السبعين والوحدة بذريعة منع احتفالات رأس السنة الميلادية.

ولفتت المصادر، بحسب وكالة "خبر" اليمنية، إلى أن الميليشيات قامت بمصادرة البالونات الحمراء وشجرات عيد الميلاد الصناعية داخل المتنزهات والمقاهي وأغلقت عدداً منها بذريعة مخالفة توجيهات مكاتب السياحة بعدم الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة أو عرض أي مظاهر احتفالية.

وأشارت إلى أن الميليشيات فرضت على أصحاب المتنزهات والمقاهي مبالغ مالية باهظة بشكل غير قانوني كغرامات قبل السماح بـإعادة افتتاحها.

واقتحمت ميليشيا الحوثي متنزهًا سياحيًا في منطقة حدة بصنعاء بحجة وجود شجرة عيد الميلاد.

وبحسب شهود عيان فإن ميليشيا الحوثي اقتحمت متنزه الملوك في منطقة حدة، وصادرت شجرة عيد ميلاد كانت مركونة بجانب ممر في المتنزه.

وأضافوا أن قائد الحملة الحوثية صادر شجرة العيد وفرض عقوبة مالية كبيرة على المتنزه بحجة مخالفة التعليمات الصادرة من مكاتب السياحة التابعة للميليشيا المدعومة من إيران، بعدم الاحتفال برأس السنة الجديدة أو عرض أي مظاهر احتفالية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد نشرت عناصرها في شوارع العاصمة صنعاء، في استنفار غير معلن لمواجهة المحتفلين ومنع أي مظاهر للاحتفال برأس السنة.