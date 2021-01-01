شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتجاوز 20 مليون إصابة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

استهلت الولايات المتحدة عام 2021 الجمعة، بتخطيها عتبة عشرين مليون إصابة مؤكدة بكوفيد ـ 19، منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وأحصيت أيضاً في الولايات المتحدة أكثر من 346 ألفاً و400 وفاة بسبب الوباء، ما يجعلها البلد الأكثر تضرراً في العالم.

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