شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تستهل العام الجديد بـ 3 أفلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

** 3 أفلام سينمائية تبدأ بها الفنانة نجلاء بدر العام الجديد، حيث انتهت من تصوير الأول الذي يحمل عنوان «النهاردة يوم جميل» إخراج نيفين شلبي، وتعاقدت على المشاركة في بطولة فيلمين جديدين مع المنتج أحمد السبكي، الأول «ليلة العيد» تأليف أحمد عبد الله، وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، ويسرا اللوزي إخراج سامح عبد العزيز، والثاني بعنوان «المحكمة» تأليف أحمد عبد الله، وبطولة محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، كريم عفيفى، أحمد داش، وإخراج محمد أمين، وستبدأ تصوير الفيلم الأول مطلع فبراير المقبل، ليعرض في موسم عيد الفطر، بينما الثاني ستبدأ فيه عقب مطلع مايو القادم.

** بعد موافقة مبدئية استمرت أكثر من 5 أسابيع، اعتذرت النجمة إلهام شاهين عن عدم مشاركتها في مسلسل «عش الدبابير» بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والمقرر بدء تصويره 22 يناير الجاري، ليعرض في موسم الدراما الرمضانية المقبل، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث قدمت اعتذارها لفريق العمل، نظراً لانشغالها بأعمال أخرى، فضلاً عن خوفها من تفشي فيروس كورونا.

المخرج أحمد خالد موسى رشح الفنانة دلال عبد العزيز لتكون بديلة إلهام شاهين، ومن المقرر أن تتعاقد دلال رسمياً خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مخرج العمل سافر إلى بيروت منذ أيام للاطمئنان على مواقع التصوير والتفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير.

** يصل النجم المصري العالمي مينا مسعود، إلى القاهرة، نهاية الشهر الحالي، ليبدأ تصوير فيلمه الجديد «في عز الضهر»، الذي يعد تجربته السينمائية الأولى في مصر، بعد أن نال الشهرة بالمشاركة في بطولة فيلم «علاء الدين» مع النجم الأمريكي ويل سميث.

الشركة المنتجة تعاقدت مع كل من الفنانين محمود حجازي، ومحمد عز، ومحمد على رزق، لمشاركته في بطولة الفيلم، ومن المقرر أن تتعاقد مع عنصرين نسائيين خلال الفترة المقبلة، الفيلم من تأليف كريم سرور في تجربته الأولى في الكتابة للسينما، ومن إخراج مرقس عادل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يترأس مسعود عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع إحدى الفتيات من مصر، فتحدث مفاجآت عديدة، تقلب الأوضاع رأساً على عقب.

}} للمرة الثانية بعد لقائهما في مسلسل «رحيم» تشارك النجمة نور أمام النجم ياسر جلال في المسلسل الجديد «ضل راجل»، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، للمشاركة به في مارثون الدراما الرمضانية المقبل، وتجسد نور دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل، وانطلق بالفعل تصوير أول المشاهد الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يستمر التصوير 4 أشهر، بحيث ينتهي تماماً من تصوير كل الحلقات قبل حلول شهر رمضان ب10 أيام تقريباً.

** وضعت المخرجة شيرين عادل جدولاً زمنياً للبدء بتصوير المشاهد الأولى من مسلسل محمد عادل إمام الجديد الذي كتبه محمد صلاح العزب بعنوان «النمر»، حيث ستبدأ التصوير 20 يناير الجاري، ولمدة 90 يوماً، بحيث ينتهي التصوير في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

شيرين عادل أرجأت البدء بتصوير «النمر»، لحين الانتهاء من تصوير ومونتاج مسلسل «في يوم وليلة» للنجم أحمد رزق، الذي انتهت من تصوير مشاهده الأخيرة الأسبوع الماضي، وبدأت على الفور في وضع جدول زمني لمونتاج المسلسل ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات الشركة المتحدة بعد تصوير عدة أشهر في العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.

** قررت شركة التوزيع والجهة المنتجة لفيلم «وقفة رجالة»، تحديد موعد نهائي لطرحه بالسينمات، ليكون 27 يناير الجاري، حيث انتهى المخرج أحمد الجندي من تصوير كافة مشاهد الفيلم. الفيلم من بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي.