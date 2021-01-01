شكرا لقرائتكم خبر عن يمنى شري: شخصيتي في «هند خانم» تشبهني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هدى الأسير

لم تتكل يمنى شري يوماً على نجاحها في المجال الإعلامي وتقديم المهرجانات، وحتى على نجاحها في تجربتها التمثيلية الفتية، بل على اجتهادها ومثابرتها الدائمة في كل عمل تلتزم به، ولذلك انتظرنا انتهاءها من تصوير مسلسل «هند خانم» من خلال شخصية «شيرين» للقائها والحديث معها عن تجربتها فيه، وأشياء أخرى في هذا العام الاستثنائي، كما وصفته.

هل يمكن القول إنك تفضلين لقب ممثلة بدلاً من الإعلامية؟

أنا لا أجرؤ على الإجابة عن هذا السؤال؛ لأني صاحبة تجربة ناجحة في مملكتي «الإعلام»، لأكثر من 20 عاماً، ربما أكون توجهت في وقت قصير إلى التمثيل، وتلقيت ردود فعل إيجابية من الناس والنقاد، إلا أني لا أجرؤ أن أصنف نفسي ممثلة، ولذلك تجديني قلقة جداً على الرغم من سعادتي بقبول الناس وإجماعهم على أدائي العفوي والطبيعي، وعلى الرغم من أني أدرس العمل جيداً، وأبذل الكثير من الجهد في أي عمل أقدم عليه؛ لأني لا أجازف برصيدي من أجل مسلسل؛ ولذلك أعمل على متابعة دروس خصوصية في التمثيل مع أستاذ جامعي متخصص، لأخوض التجربة من بابها الصحيح.

هل يمكن أن يكون التمثيل مهنة جديدة في حياتك؟

كل ما أعرفه أن هذه المهنة جميلة جداً على الرغم من صعوباتها، خصوصاً هذا العام، وأنا استمتعت بتجاربي فيها، وكانت مرحلة التصوير بالنسبة لي هذا العام علاجاً نفسياً، لأنها جعلتني أعيش حالة هروب من الواقع السيئ الذي كنا نعيشه من خلال شخصية شيرين التي جسدتها في مسلسل «هند خانم»؛ حيث كانت شخصية إيجابية تشبهني إلى حد كبير على الصعيد الإنساني والفكري والمهني..

كيف يمكن أن تحددي مستقبلك في مجال التمثيل إذا لم تحسمي قرارك؟

قصة هند خانم الواقعية وتشعباتها جذبتني للعمل فيها، وكنت أتعامل مع أبناء هند في المسلسل وكأنهم أبناء إخوتي، ومع ورد الخال وكأنها أختي، وهذا تطلب مني جهداً كبيراً؛ لذلك لم أتردد في قبول العمل، كما فعلت سابقاً في مسلسل مثل القمر في شخصية لمياء، التي تركت انطباعاً جيداً لدى المشاهدين وفتحت لي باباً جديداً في شخصية جديدة هي أسيل خانم في مسلسل الباشا، التي فتحت أمامي الباب لشخصية شيرين اليوم، كما فتحت شيرين أبواباً جديدة؛ لذلك لا يمكنني أن أحسم الموضوع لأنه مرتبط بالعروض التي يمكن أن تردني ومدى اقتناعي بها، بعيداً عن المحسوبيات، ولكل مجتهد نصيب.

كم أخذ منك التحضير لشخصية شيرين؟

أخذت الكثير من الوقت، من اجتماعات مع المخرج والمنتج، إلى دراسة أدق التفاصيل في مظهرها وشخصيتها، بدءاً من شعرها ومكياجها؛ حيث تعتمد فيهما على البساطة، مروراً بالإكسسوارات، فهي لا تضع حلقاً في أذنيها مثلاً، هي الآتية من أستراليا، ثيابها مرتبة وبسيطة...أما في المضمون، فهي حذرة، إيجابية بذكاء، تتقن فن فتح الأبواب المغلقة، ودائماً لديها حلول، هي قوية جداً وضعيفة في نفس الوقت؛ لأنها صاحبة تجربة غير ناجحة في الزواج، ولم تجرب إحساس الأمومة، ولذلك تعطي أولاد صديقتها كل المشاعر المتعلقة بها. باختصار، شخصية شيرين بعشر شخصيات، في سياقات مختلفة وهنا تكمن الصعوبة...

صمود رغم التعثر

تمر الدراما بفترة عصيبة بسبب الظروف العامة والخاصة، كيف تنظرين إلى مستقبلها؟

لو كانت ظروف الدراما وحدها الصعبة لما توانيت عن البكاء، علماً بأني لست من جماعة البكاء على الأطلال؛ بل من جماعة البحث عن الحلول، ولكن كل القطاعات تعاني، وأنا عندما قرأت نص هند خانم قرأته على ضوء الشمعة، عندما اشتدت أزمة الكهرباء، ومع ذلك لا أقف عند حالات اليأس التي قد تصيبني لأيام فأعمل على إخراج نفسي منها.. أما الدراما التي استطاعت الصمود في ظل أجواء اقتصادية قاهرة، وعلى الرغم من التعثرات المرتبطة بجائحة كورونا والأوضاع الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية والمعيشية، فيجب أن تُرفع لها القبعة وستتقدم.

هل تعتقدين أن الدراما اللبنانية أخذت حقها من الانتشار العربي؟

لا يمكن أن نطرح هذا السؤال في ظل سيطرة الإنتاج العربي على مدى سنوات، في وقت كانت ولا تزال فيه الإنتاجات اللبنانية البحتة محدودة. ما يهمنا اليوم أن تبقى الدراما اللبنانية موجودة، سواء في الإنتاجات العربية المشتركة، أو اللبنانية المطعمة بعناصر عربية ألمهم أن تبقى موجودة. كل الكون تغير ولم يعد كما في السابق. مسلسل «الهيبة» مثلاً، على الرغم من انتظار الجمهور وحماسهم له، ووجود تيم حسن والكبيرة منى واصف التي تعد مدرسة، ودخول عادل كرم، والدعاية الكبرى وشبكة الإنتاج المهمة والشاشة المنتشرة، لا أعلم إذا كان قد أبهر الجمهور؟، أقله حتى اليوم، وهذا ناتج عن التعثرات التي أصابت الجميع، خصوصاً وأن المجال الإبداعي لا يعتمد على قواعد فيزيائية؛ بل يخضع للمزاج الجيد، والمزاج العام غير جيد؛ لذلك على النقاد والصحفيين أن يأخذوا هذه الأمور بعين الاعتبار في هذا العام الاستثنائي.