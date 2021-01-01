شكرا لقرائتكم خبر عن مهند الخطيب: تقديم البرامج بأسلوب تفاعلي طور الشاشة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق الإعلامي مهند الخطيب في مسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات منذ تخرجه بدرجة البكالوريوس في العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بواشنطن، وخاض خلالها تجاربه الإعلامية متنقلاً بين العمل كمقدم لبرامج تلفزيونية، ومسؤولاً إعلامياً في منظمات دولية، ومراسلاً لصحف يومية، ليصبح أحد أهم المذيعين في العالم العربي.

انضم الخطيب إلى «سكاي نيوز عربية» منذ انطلاقتها في عام 2012؛ ليشغل منصب كبير مقدمي البرامج الحوارية الإخبارية في القناة «غرفة الأخبار»، مستنداً إلى مسيرة مهنية طويلة حاور خلالها العديد من القادة وصناع القرار ومسؤولين بارزين في المنطقة، والعالم، وكوّن خلالها فهماً عميقاً للقضايا الدولية والشؤون السياسية.

وخلال مسيرته المهنية في «سكاي نيوز عربية»، أجرى مهند الخطيب مقابلات مع عدة سياسيين، وشخصيات بارزة، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يصفه الخطيب بأنه على العكس تماماً مما يراه المشاهد كأحد أقوى الزعماء على مستوى العالم، فهو إنسان متواضع للغاية، وقلما يتحدث كثيراً إلى وسائل الإعلام.

ومن خلال شاشة «سكاي نيوز عربية» أطل الخطيب على المشاهدين بمجموعة من البرامج عبر الشاشة التقليدية مثل برنامج «غرفة الأخبار»، وبرنامج «حوار Plus» الذي بدأ مع الدورة البرامجية الجديدة والمحتوى الإعلامي المبتكر لقناة «سكاي نيوز عربية» العام الماضي.

العلاقات الدولية

قال مهند الخطيب: «بدأت مسيرتي عندما كنت طالباً جامعياً في العلاقات الدولية، وهو مجال يختلف تماماً عن العمل الإعلامي، وفي ذاك الوقت كان يتعين علي إتمام برنامج التدريب الجامعي لإنهاء متطلبات تخرجي، وتلقيت عرضاً لإتمامه في إذاعة «صوت أمريكا» الدولية بواشنطن، وهي نقطة بداية مسيرتي في مجال العمل الإعلامي».

مشاريع إعلامية

أضاف الخطيب: «بعد فترة من العمل كمقدم إذاعي، حصلت على فرصة لشغل منصب مسؤول عن الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع منظمة «اليونيسيف». ولأني لم أجد نفسي بهذا المجال، اتخذت قراراً بالعودة مجدداً للعمل الإعلامي، وقدمت أولى البرامج الحوارية على مستوى العالم العربي. ومن ثم انتقلت إلى إدارة عدة مشاريع إعلامية بالأردن ولبنان، قبل التحاقي للعمل في«سكاي نيوز عربية» مع بداية انطلاقتها واستقراري في الإمارات».

وتابع الخطيب: «عرض البرامج على الشاشة بالتزامن مع تقديمها بأسلوب تفاعلي مميز عبر «المنصات الرقمية»، نقلة نوعية تعزز المكانة الرائدة وتفوّقت بالفعل «سكاي نيوز عربية» في هذا المجال، فهذه الخطوة التي تأتي في إطار استراتيجية القناة لتقديم خدمة إخبارية وفق أرقى المعايير، تؤكد دور القناة الهام في تطوير المشهد الإعلامي العربي، من حرصها و قدرتها على فهم تطلعات المتابعين، والمهارة في اختيار الموضوعات التي تجذب اهتمامهم.

وأضاف: «وضمن هذا التوجه تمت إعادة تقديم برنامج «غرفة الأخبار» الذي يعرض على مدار الأسبوع بحلة جديدة ومضمون مبتكر يواكب الاستراتيجية الجديدة للقناة، لنقدم للمشاهد من خلاله جرعة إخبارية تقوم على مناقشة الأحداث بعمق عبر عرض المواد المرئية، والتحليل من خلال استضافة أهم الشخصيات وصنّاع القرار، لتقديم صورة متكاملة للمشاهدين عما يدور حولهم من أحداث بالمنطقة والعالم.

التصوير الفوتوغرافي

في أوقات فراغه، يحترف الخطـيــب «الـــتـصــويـر الفوتوغرافي»، حيث قاده شغفه في هذا المجال للسفر حول العالم لالتقاط الصور من أماكن مختلفة، وغير مكتشفة، وينوي إقامة معرض لهذه الصور في أبوظبي.