شكرا لقرائتكم خبر عن تريساكو يدافع عن حكام الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

برأ الإسباني فرناندو تريساكو ساحة حكام مباراتي النصر والفيصلي، والهلال والشباب، من ارتكاب أي أخطاء تحكيمية في المباراتين، وذلك عبر تغريدات بثها عبر حسابه في «تويتر».

واستعرض تريساكو ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة الفيصلي والهدف الملغى للنصر، وآخر للهلال، مؤكداً أن القرارات التي اتخذت من جانب الحكمين فيصل البلوي وخالد الطريس باحتساب الركلة وإلغاء الهدفين صحيحة.

وعارض كل من عبدالرحمن الزيد وعمر المهنا الرئيسين السابقين للجنة، ومحللي الناقل الرسمي حالياً، رأي تريساكو في حالة هدف النصر الملغى، واتفقا معه على صحة احتساب ركلة جزاء الفيصلي، وعدم صحة قرار هدف الهلال الملغى الذي سجله ياسر الشهراني بداعي التسلل، وزاد عمر المهنا: «الخط الذي رسم لتعيين حالة التسلل على لاعب النصر لم يكن صحيحاً، كان مدافع الفيصلي الأقرب لمرماه وليس مهاجم النصر، وبالتالي تم إلغاء هدف صحيح للنصر».

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