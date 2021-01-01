شكرا لقرائتكم خبر عن «النسور» تترك «الذئاب» في حيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

كسب خورفكان «ديربي الساحل الشرقي» واستعاد ذاكرة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوصل بالفوز الغالي 2-1 الذي انتزعه من معقل الذئاب بالفجيرة.

وحلق «النسور» عالياً بالفوز الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة وجعله يطمئن حالياً على وضعه بالبقاء، لاسيما أن 8 نقاط تفصله عن مركز الهبوط الذي يحتله عجمان برصيد 3 نقاط، في حين ازداد وضع «الذئاب» حيرة، بعدما واصل سيناريو الشوط الواحد؛ حيث يتألق في شوط ويتراجع في آخر، الذي عجزه معه الجهاز الفني في إيجاد الحلول الناجعة ليتجرع الفجيرة الخسارة التاسعة ويكتفي بنقاطه الـ7 السابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد سجله التونسي فراس بالعربي، قبل أن يقلب أبناء الخور الطاولة بهدفين حملا توقيع الثنائي البرازيلي رامون لوبيز وريكاردينهو في غضون خمس دقائق من انطلاقة الحصة الثانية.

بداية فجراوية

طغى الطابع الحماسي والنفسي على المباراة أكثر من الجانب الفني، وكانت الأفضلية والسيطرة للفجيرة في أغلب مجريات اللعب في الشوط الأول، لكنه افتقد للفاعلية الهجومية واستغلال الفرص أمام المرمى بعد أن واصل السويدي صامويل، إهدار العديد منها برعونة لا توصف قبل أن ينجح التونسي بالعربي أبرز نجوم الفريق في خطف هدف التقدم، لكنه لم يكن كافياً أمام انتفاضة «النسور» في الحصة الثانية وحالة التوهان التي كان عليها دفاعات الفجيرة ليستقبل مرمى الذئاب هدفين سريعين برهنا على التطور الكبير الذي يشهده فريق خورفكان وإصراره على كسب النقاط، فكانت المحصلة فوز مستحق لأبناء الخور وكسب ثلاث نقاط مهمة في سباق البقاء.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، سعادته بالفوز على الفجيرة الذي كان وصفه بأنه بـ6 نقاط كونه مع منافس مباشر، مشيراً إلى أن الانتصار جاء في وقته والفريق كان بحاجة إليه وسيمنحه ثقة أكبر وسيدفع اللاعبين إلى تحقيق نتائج أفضل، لافتاً إلى أن التبديلات التي أجراها خلال فترة الاستراحة أعطت مفعولها وصنعت الفارق ليعود الفريق بعد التأخر ويحصد العلامة الكاملة على الرغم من صعوبة المهمة وقوة المنافس.

وذكر المدرب البرازيلي، أنهم يعملون على بناء فريق قوي قادر على إثبات وجوده في المنافسة.

في الجهة المقابلة، ندب الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة حظ فريقه الذي خسر المباراة في غضون 5 دقائق وألقى باللائمة على البداية السيئة لفريقه في الحصة الثانية وارتكابه أخطاء على مستوى الدفاع كلفتنا خسارة النقاط الثلاث، على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون في الشوط الأول وتقدمنا بهدف، مطالباً لاعبي الفريق بالعمل أكثر خلال التدريبات حتى يتم معالجة مثل هذه التفاصيل الدقيقة التي تحسم المباريات.