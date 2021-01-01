شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل خاسر لكلباء يدخله التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر



رغم التعادل السلبي الخاسر الذي خرج به اتحاد كلباء أمام ضيفه حتا خلال اللقاء الذي جمعهما على الملعب الأصفر، إلا أن «النمور» احتفل برقم قياسي يسجله لأول في تاريخ مشاركاته في الدوري الإماراتي لكرة القدم عبر المحافظة على سجله خالياً من الهزائم للجولة الثامنة على التوالي، كأطول سلسلة مباريات بلا هزيمة، مؤكداً الطفرة الكبيرة التي يعيشها هذا الموسم وبلوغه النقطة الـ19.

وكان اتحاد كلباء يتطلع للفوز حتى يدخل المنافسة على أحد مراكز المربع الذهبي، لذلك فان التعادل كان خاسراً بالنسبة له.

في المقابل، عاد حتا بنقطة سعى إليها من معقل النمور عبر طريقته الدفاعية، رغم أن النقطة لا تسمن ولا تغني من جوع، في ظل الوضع المتأزم للفريق الذي لم يعرف طعم الفوز خلال الـ12 جولة السابقة، ما أسهم في تواجده في قاع الترتيب برصيد نقطتين وبات الأقرب لوداع عالم الأضواء، إلا في حال حقق «ريمونتادا» في الدور الثاني.

من جهته، أبدى الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء ارتياحه للأداء الذي ظهر به فريقه خلال المباراة رغم الحسرة على ضياع الفوز، وقال: لعبنا بشكل رائع، وكنا الأفضل، والأكثر خطورة على المرمى، وأهدرنا عشرات الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء الجولة في وقت مبكر، ولكن مع كل أسف لم يسعفنا الحظ في ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت للاعبين، وبعضها في مواجهة مباشرة مع المرمى.

وأشار داسيلفا غلى أن فريقه استحوذ تماماً على أحداث اللقاء وسعى بكل قوة من أجل الحصول على النقاط الثلاث، والتقدم في جدول الترتيب لكن كرة القدم لم تنصف الفريق الأفضل، وقال إن كلباء لم يكن محظوظاً.

وأضاف أن حتا لعب بتحفظ كبير بعكس ما كان عليه في المباريات السابقة، واعتمد على التكتل الدفاعي في ظل تواجد 8 لاعبين في الخط الخلفي مع إغلاق المساحات.

في الجانب الآخر، أكد الصربي فلاديمير، مدرب حتا رضاه بالنقطة، لافتاً إلى إن التعادل يعتبر عادلاً للفريقين.

وعلق المدرب الصربي على مجريات اللقاء، وقال: وجدنا عدداً من الفرص السانحة للتسجيل، كما عاقبنا الحظ في كرة اللاعب كيفن في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي وقف لها القائم الأيمن بالمرصاد.

وشدد فلاديمير على أهمية المواصلة بذات الروح والحماسة وانه على ثقة أن الفريق إذا حافظ على ذات النهج في المباريات المقبلة وتحديداً في النصف الثاني من الدوري فإنه سيكون قادراً على البقاء.