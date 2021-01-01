شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لأردوغان.. أكرم أوغلو يحصل على أنجح رؤساء البلديات فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على المركز الأول فى استطلاع رأى حول أنجح رؤساء البلديات فى تركيا خلال 2020، بنسبة تصويت 56.4%.

ونشر مركز «سونار» التركآ لاستطلاعات الآراء والأبحاث، نتائج استطلاع رأى حول أداء رؤساء البلديات التركية فى المدن الكبرى خلال العام المنقضى، وحصل رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهورى على أعلى 5 نسب تصويت، فى هزيمة مدوية لرؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.

وحسب استطلاع الرأى الذى أجرى فى الفترة من 1 نوفمبر إلى 27 ديسمبر، فى 20 مدينة كبرى، سأل المواطنون حول آرائهم فى أداء رئيس بلديتهم، التى نقلتها صحيفة «جمهورييت»، فحصل رئيس بلدية إزمير، تونتش سويار، على المركز الثانى بنسبة تصويت بلغت 55.6%. بينما حصل رئيس بلدية إسكى شهير، يلماز بويوكارشين، على المركز الثالث بنسبة 53.8%.، وتراجع رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، إلى المركز الرابع بنسبة 52.5%، وجاء رئيس بلدية تكيرداغ، قادر البيرق، فى المركز الخامس بنسبة إلى 45.2%.