ضبط 5 أطنان منظفات غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم الغش التجاري.

مأمورية استهدفت مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية، عُثر بداخله على 5 أطنان منظفات صناعية معبأة داخل براميل بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وألقي القبض على مالك المصنع، وتبين أنه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.