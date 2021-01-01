بعد دفن 3 جثث.. أهالي"النخاس" يقدمون العزاء في أسرة "عم صلاح"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

شهدت قرية "النخاس" في الزقازيق بالشرقية، اليوم الجمعة، إقامة سرادق لتقديم واجب العزاء في أب وابنته وجدتها لأمها، والذين فارقوا الحياة.

واكتست القرية بالسواد؛ بعد تشييع 3 جنازات فصلت بينها ساعات قليلة، لأب وابنته وجدة الأخيرة في الثمانين من عمرها.

وشيع أهالي القرية، مساء اليوم الجمعة، جنازة الأب، صبري الحديدي، والذي رحل عن عمر ناهز 64 عامًا؛ إثر إصابته بنوبة حزن أثناء حضور صلاة الجنازة على ابنته بالمسجد الكبير بالقرية، قبل أن تلحق بهما جدة الفتاة لأمها، بعد ساعات قليلة من وفاة الأب.

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