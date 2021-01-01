الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لتخطي فيتو ترامب المعارض لـ"موازنة الدفاع"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لتخطي فيتو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، المعارض لموازنة وزارة الدفاع، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

بعد أن استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الفيتو لتعطيل موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونجرس بغالبية ساحقة، صوت مجلس النواب في الولايات المتحدة الإثنين الماضي، لصالح رفض الفيتو ممهدا الطريق أمام مجلس الشيوخ لإبطال أول فيتو رئاسي خلال عهدة ترامب.

ونال اقتراح إبطال فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع 322 صوتا مقابل 87، حيث انضم 109 من نواب الحزب الجمهوري للتصويت إلى جانب زملائهم الديمقراطيين الذين يهيمنون على المجلس.

وكان الكونجرس أقر هذا الشهر ميزانية الدفاع التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتتضمن زيادة رواتب الجنود، بغالبية 335 صوتا مقابل 78 في مجلس النواب، و84 صوتا مقابل 13 في مجلس الشيوخ.