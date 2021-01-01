الرئيس الجزائري يوقّع المرسوم الخاص بتعديل الدستور

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وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعديل، سيصدر نص الدستور الجديد في الجريدة الرسمية.

وجاء في البيان الرئاسي أن الخطوة تشكّل "لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا".

ويعد تعديل الدستور، الذي أجري استفتاء بشأنه في الأول من نوفمبر 2020، أبرز مشاريع تبون الذي فاز بالرئاسة في انتخابات أجريت في 12 ديسمبر 2019.

وخلص الاستفتاء إلى موافقة على تعديل الدستور.

ويضمّن نص الدستور الجديد مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية.

كان الرئيس تبون عاد إلى الجزائر، الثلاثاء، من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بكوفيد-19.