شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 2385 إصابة بكورونا والجزائر 287 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 129790 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1266 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.
فيما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99897 إصابةً.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجّلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 268 مريضاً، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67395 حالةً.
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