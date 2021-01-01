شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 2385 إصابة بكورونا والجزائر 287 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 183888 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 129790 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1266 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

فيما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99897 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجّلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 268 مريضاً، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67395 حالةً.