شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 20 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا 345 ألفا و .844
وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 3ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر1%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.
وسجلت ولاية مين زيادة في أعداد الإصابات بلغت نسبتها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 24 ألفا و.201
وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة في غضون الساعات الأربع والعشرين المنصرمة بواقع 569 حالات.
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