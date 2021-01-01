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أمريكا.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 20 مليون حالة

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زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، بنسبة 2ر1% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، لتصل إلى نحو 20 مليون حالة إصابة بشكل إجمالي حتى الساعة 0707 صباحاً بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا 345 ألفا و .844

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 3ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر1%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت ولاية مين زيادة في أعداد الإصابات بلغت نسبتها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 24 ألفا و.201

وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة في غضون الساعات الأربع والعشرين المنصرمة بواقع 569 حالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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