شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 53285 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة، في رابع يوم على التوالي تتخطى فيه الإصابات الجديدة 50 ألفا، إضافة لرصد 613 وفاة إضافية بالمرض.

كانت بريطانيا قد سجلت أمس الخميس 55892 إصابة، و964 حالة وفاة.