شكرا لقرائتكم خبر عن 285 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3156 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 260 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146777 حالة.
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