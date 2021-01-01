مجلس الوزراء يحول سند ارض الحبيبية إلى نادي القوة الجوية بصورة رسمية

2021-01-01 | 18:47
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قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تحويل سند ارض الحبيبية الـ (49) دونما بشكل رسمي بأسم نادي القوة الجوية الرياضي.
وأضاف أن "توصيات لجنة التحري في مجلس الوزراء شهر تشرين الاول بموجب الامر الديواني ( 6 لسنة 2017 ) كانت واضحة وصريحة وهي اعادة ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية الرياضي بشكل رسمي والغاء مشروع الاستثمار عليها".
وتابع أن "نادي القوة الجوية الرياضي أعاد المبلغ المالي الذي بذمة النادي منذ عدة سنوات الى شركة الموقد للاستثمارات العقارية والصناعية لتعود ارض الحبيبية بشكل رسمي الى النادي ،لافتا إلى أن لجنة ستشكل من قبل الهيئة الادارية لاستلام مستحقاته المالية من قبل اصحاب المحال المستأجرة على ارضه".
بدوره قدم قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد شكره إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء موقفها وجهودها الكبيرين بإعادة ارض الحبيبية الـ (49) دونما الى النادي بعدما وجدت هنالك خلالا وخرقا قانونيا في شروط الاستثمار وهي بيع الارض الى المستثمر من خلال العقد الذي ابرم من قبل اعضاء الهيئات الادارية السابقة، كما قدمت ادارة النادي شكرها الى قائد القوة الجوية على جهوده المبذولة والتي كانت حصيلتها عودة ارض الحبيبية كما اثنت ادارة النادي الى جهود القسم القانوني والمكتب الاعلامي للنادي وتعهد الجميع بان تكون الاولوية هي خدمة النادي وجعله في مصاف الاندية المتطورة على المستوى العربي والقاري من خلال انشاء البنى التحتية التي تليق باسم والنادي وتاريخه وجمهوره الكبير ومن الله التوفيق.
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