افاد مصدر امني، الجمعة، ان ثلاثة منتسبين في الجيش بينهم ضابط قتلوا بتفجير استهدف دوريتهم جنوبي كركوك.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة 11 بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك ما ادى الى قتل ثلاثة منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".
وبحسب المصدر فان ضحايا التفجير هم كل من "الملازم اول نهاد فلاح حسن، والعريف مرتضى جبار محمد، و العريف صفاء كاظم غالي".
وبحسب المصدر فان ضحايا التفجير هم كل من "الملازم اول نهاد فلاح حسن، والعريف مرتضى جبار محمد، و العريف صفاء كاظم غالي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط ومنتسبين اثنين بتفجير عبوة ناسفة جنوب كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.