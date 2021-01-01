مقتل ضابط ومنتسبين اثنين بتفجير عبوة ناسفة جنوب كركوك

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة 11 بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك ما ادى الى قتل ثلاثة منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".

‏‎وبحسب المصدر فان ضحايا التفجير هم كل من "الملازم اول نهاد فلاح حسن، والعريف مرتضى جبار محمد، و العريف صفاء كاظم غالي".

