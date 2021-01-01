اخبار العالم

الصحة تعلن حصيلة انجازاتها للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠

0 نشر
0 تبليغ

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عّن حصيلة انجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي ٢٠٢٠ .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم اضافة اكثر من (١٢٠٠٠) سرير في بغداد والمحافظات وزيادة عدد اسرة العراق من (٤٥٠٠٠) سرير الى (٥٧٠٠٠) سرير واضافة اكثر من (٩٠٠٠) جهاز تنفس اصطناعي وزيادة عدد اجهزة التنفس الاصطناعي من ٧٠٠ جهاز الى (١٠٠٠٠) جهاز".

واشارت الى "زيادة عدد مختبرات تشخيص من مختبرين الى (٧٠) مختبر مع زيادة عدد اجهزة ال PCR من (٧) اجهزة الى (٢١٦) جهاز واضافة اكثر من (٣٠) جهاز مفراس حلزوني و اكثر من (٦٠) مستشفى سريعة الانجاز واطئة التكلفة في بغداد والمحافظات
وزيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين من (٢٩٢٠٠٠) لتر الى (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف لتر".

واكدت الوزارة انه "تم توفير الادوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية لمواجهة جائحة كورونا بنسبة (١٠٠٪)".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن حصيلة انجازاتها للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا