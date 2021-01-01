الصحة تعلن حصيلة انجازاتها للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عّن حصيلة انجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي ٢٠٢٠ .
واشارت الى "زيادة عدد مختبرات تشخيص كورونا من مختبرين الى (٧٠) مختبر مع زيادة عدد اجهزة ال PCR من (٧) اجهزة الى (٢١٦) جهاز واضافة اكثر من (٣٠) جهاز مفراس حلزوني و اكثر من (٦٠) مستشفى سريعة الانجاز واطئة التكلفة في بغداد والمحافظات
وزيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين من (٢٩٢٠٠٠) لتر الى (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف لتر".
واكدت الوزارة انه "تم توفير الادوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية لمواجهة جائحة كورونا بنسبة (١٠٠٪)".
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