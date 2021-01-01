حمدوك: السلام أولويتنا.. وجيشنا يحمي الدستور ويحفظ الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك أن السلام سيظل أولوية حكومته، وأن واجب الجيش المقدس هو حماية الدستور والحفاظ على الحدود.

وقال حمدوك، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال البلاد، إن "السلام الشامل لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات المحيطة بالحوار مع كل الأطراف".

ولفت رئيس الوزراء السوداني، إلى أن "القوات المسلحة أكثر استعدادا اليوم لحماية السودانيين، وتطمح لحماية المدنيين وبسط الأمن في كل ربوع البلاد ووقف القتل خارج إطار القانون".

وأشار إلى أن "الحكومة أجازت المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، مشددا على أن "القتل خارج إطار القانون مرفوض من جميع المواطنين".

وأشاد برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكد أنه "يمثل فتحًا كبيرًا على مستويات عديدة".

وأوضح أن "مطلع هذا العام سيشهد بداية جديدة لجذب الاستثمار، وخلال الأيام القليلة القادمة تشكيل مجلس الوزراء".

وعبر عن أمله بـ"أن تمضي الفترة الانتقالية إلى غاياتها لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر".