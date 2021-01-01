تصدع بصفوف إخوان تونس.. استقالة بحروف الانهيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقالات جديدة تطلّ برأسها داخل بيت العنكبوت الإخواني، بعد أن أعلن القيادي في حركة النهضة العربي القاسمي انسحابه الكامل منها.

القاسمي كتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، متوجها بالخطاب إلى حركة النهضة الإخوانية "هذا فراق بيني وبينك.. لقد تراجع خزاننا الانتخابي بشكل رهيب ولم يتفاعل النّافذون بما يوقف النّزيف ويجبر الكسر".



وتابع قائلا: "لقد أنتجت النهضة لوبيات مصلحية انتهازية تغلغلت في مواقع القرار فانحرفت به عن غاياته، وفرضت الوصاية على آلياته وسخّرته لخدمة غير الوطن".

تأتي استقالة القاسمي في سياق تشظّ تعيشه الحركة الإخوانية، التي خسرت المواقع الأولى في الرضا الشعبي.







واعتبر الكاتب السياسي محمد بوعود، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "الاستقالة تنزل في سياق تصدّع كامل أصاب الحركة الإسلامية منذ مؤتمرها العاشر، حيث طفت إلى السطح التناقضاتُ التي حاولت القيادةُ التستّر عليها طويلا، أساسها تجريم الخروج عن زعيم الحركة المستفرِد بحكمها، ومنطق الولاء المطلق له، مع غلبة منطق الغنيمة".

وشهدت حركة النهضة استقالات من الصف الأول خلال الأشهر الأخيرة، منها النائب الأول للغنوشي عبدالحميد الجلاصي، والأمين العام للحركة زياد العذاري، وتفكك المكتب التنفيذي (10 أعضاء).

وكان من المتوقع أن تنظم الحركة مؤتمرها الـ11خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أنها كانت وعودًا كاذبة من الغنوشي لأبناء حزبه.

ويعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي منذر الحبيب، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن حزب النهضة يسير نحو الزوال بعد تقدم الدستوري الحر في سلم استطلاعات الرأي وانهيار النهضة إلى أقل من 15%.

وكشفت شركة استطلاعات الرأي سيغما كونساي (خاصة) أن الحزب الدستوري يتفوق على الإخوان بأكثر من 15 نقطة في نسب الرضا الشعبي، في حال إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وأكد الحبيب أن فساد الغنوشي وعائلته سيكون سببا مباشرا لسقوط الإخوان وانهيار منظومتها.

ويواجه الغنوشي اتهامات بالفساد والاستثناء غير الشرعي، حيث فطرت بعض المصادر أن ثروته تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عودته لتونس سنة 2011.

