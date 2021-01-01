جونز هوبكنز: أكثر من 20 مليون إصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استهلت الولايات المتحدة العام 2021 الجمعة بتخطيها عتبة عشرين مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منذ بدء انتشار الوباء على اراضيها، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية. واحصيت أيضا في الولايات المتحدة أكثر من 346 الفا و400 وفاة بسبب الوباء، ما يجعلها البلد الأكثر تضررا في العالم.

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