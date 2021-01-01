العراق يخلي ناقلة نفط بعد العثور على لغم ملتصق بها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الجيش العراقي اليوم الجمعة إنه تم إخلاء ناقلة نفط بعد اكتشاف لغم ملتصق بها، مضيفا أن خبراء المتفجرات لا يزالون يعملون على تأمين الناقلة.

وأضاف الجيش في بيان أن الناقلة كانت تزود سفينة أخرى بالوقود في المياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا (52 كيلومترا) من الشاطئ في الخليج عندما تم اكتشاف اللغم بعد ظهر أمس الخميس.

وقال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه لرويترز "إنه لغم بحري معقد وبه حساسات قد تتسبب في انفجار مفاجئ".

وأضاف المصدر "فريقنا لم يتعامل من قبل مع مثل تلك الألغام، وطلبنا مساعدة من فريق من خبراء المتفجرات أكثر احترافية".

وقال مصدران أمنيان آخران إن البحرية العراقية أمنت المنطقة، وجرى عزل الناقلة عن السفن الأخرى.

ووقعت عدة هجمات على ناقلات نفط في الخليج وفي البحر الأحمر في السنوات القليلة الماضية وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وقال الجيش إنه لم يتضح كيف تم تثبيت اللغم بالناقلة التي استأجرها عميل، لم يتم الكشف عن اسمه، من شركة سومو الحكومية لتسويق النفط.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، ألحق انفجار أضرارا بناقلة تديرها شركة يونانية عند مرفأ سعودي على البحر الأحمر إلى الشمال مباشرة من الحدود اليمنية.