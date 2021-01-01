شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن غدا الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات النقابات الفرعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية،غدا السبت، الكشوف الأولية للمرشحين وفقا للجدول الزمني للانتخابات المعلن في وقت سابق بمعرفة اللجنة.
يذكر أن اللجنة بدأت تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تتلقى الطعون و التنازلات خلال الفترة من 3 لـ 5 يناير الجارى وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير بعد الفصل في الطعون والتظلمات.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.
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