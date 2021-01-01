غرامة الكمامة والتعليم عن بعد.. أبرز قرارات مجلس الوزراء في أسبوع (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلط الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 26 ديسمبر إلى 1 يناير، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي.

وشمل التقرير إصدار عدد من القرارات، منها الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذي ينص على أن "تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها، أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه في سجلات تعد خصيصًا لهذا الغرض"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 1353,46 م2، ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية؛ لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار ينص على الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة" يكون غرضها الرئيسي النقل البحري لكافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما في ذلك تملك الشركة للسفن التجارية، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ، حيث نص مشروع القرار على أن يعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، وممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، وأعضاء آخرين.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016بشأن توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1800 كنيسة ومبنى تابع.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم تأكيد إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، ووقف أية فعاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات، مع غرامة فورية 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة تطبق من الأحد المقبل، وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

وترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث شدد على الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وكلف بتفعيل غرف الأزمات وإعلان الخطوط الساخنة بكل محافظة، ووجّه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين بالغاز للسيارات، بمشاركة وزراء التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تمت الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل الإجمالي إلى 1800 كنيسة ومبنى تابع، وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس، ومسئولو الجهات المعنية.

بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث كلف بسرعة توفير 200 مليون جنيه لصالح وزارتي الكهرباء والإسكان لنقل المرافق المتعارضة مع المشروع، ووجه بتحويل قيمة التعويضات للمحافظين لصرفها لشاغلي الوحدات التي تعترض مسار التطوير.

من ناحية أخرى قرر المجلس تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والموافقة على استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، ومد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل.