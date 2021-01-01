مرضى كورونا يشغلون 3ر18 % من أسِرَّة المستشفيات بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
ذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية اليوم الجمعة، أن المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) يشغلون أكثر من 18% من أسِرَّة المستشفيات في البلاد حتى 30 ديسمبر.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن هذا المعدل انخفض إلى 18.3% من 18.4% في اليوم السابق عليه.
وبلغ إجمالي أسِرَّة المستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد-19 ما يصل إلى 129 ألفًا و52 سريرًا.
وارتفع معدل إشغال المستشفيات الأمريكية بنحو 0.3% فوق معدل الـ18% الذي استمر لمدة 5 أيام.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر نسبة إشغال لأسِرَّة المستشفيات بسبب مرضى كوفيد-19حيث بلغت النسبة 32.9%، تليها ولاية أريزونا بنسبة 31.9%.
وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0707 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، لتصل إلى نحو 20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
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