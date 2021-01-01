حرائق في برلين جرّاء إطلاق الألعاب الناريّة من المنازل

حاول بعض سكان برلين إطلاق الألعاب النارية من منازلهم في عيد رأس السنة، بعد أن منعوا من إطلاقها في معظم أنحاء المدينة، ما أدى إلى إندلاع عشرات الحرائق في أنحاء العاصمة الألمانية.
وعقب ست دقائق فقط بعد منتصف الليل، قالت خدمة الإطفاء في برلين إنها تلقت بلاغات عن إندلاع 18 حريقا، مع مزيد من الحرائق في الساعات التالية. ولم يتم الإبلاغ مبدئيا عن إصابة أي شخص بجروح خطيرة.
وعادة ما يخرج المحتفلون في برلين إلى الشوارع لإضاءة السماء بالألعاب النارية في ليلة رأس السنة، لكن السلطات حظرت إستخدام الألعاب النارية في بعض الأماكن العامة، بما في ذلك أكثر من 50 منطقة في العاصمة لمنع تجمع الحشود الكبيرة.
كما تم حظر بيع الألعاب النارية في الفترة التي سبقت 31 ديسمبر في ألمانيا التي تفرض إغلاقا، تستثني منه المتاجر الأساسية فقط، حتى العاشر من جانفي على الأقل في محاولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.
المصدر: "رويترز"
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