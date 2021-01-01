السعوديون يحصدون المركز الأول فى أولمبياد الرياضيات العربى 2020

حصدت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، المركز الأول فى أولمبياد الرياضيات العربى الثانى 2020 الذى نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة التربية) بالشراكة مع مكتب التربية لدول الخليج العربي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلم والثقافة.

وفاز 4 طلبة سعوديين من طلبة التعليم العام الذين دربتهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بـ4 ميداليات؛ (ذهبيتين وفضيتين)، وبذلك يرتفع رصيد المملكة العربية السعودية فى إنجازات المسابقات الدولية العلمية إلى 400 إنجاز، وترفع المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد العربى الدولى للرياضيات إلى 7 ميداليات.

وحقق الطالب حمزة إبراهيم ‏الشيخى من إدارة تعليم مكة المكرمة الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية، وسبق له تحقيق 4 ميداليات دولية ذهبية و3 فضيات مع موهبة، فيما حقق الطالب مروان محمد الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية، وسبق له تحقيق 9 ميداليات دولية مع موهبة؛ ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، والطالب خالد وليد الجابرى من إدارة تعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، وسبق له تحقيق 3 ميداليات دولية مع موهبة؛ فضيتين وبرونزية، والطالب محمد حسين الدبيسى من

إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، وسبق له تحقيق 3 ميداليات دولية مع موهبة؛ فضيتين وبرونزية.

وشاركت المملكة ممثلة فى مؤسسة «موهبة» فى الأولمبياد تحت إشراف وزارة التعليم بفريق ضم 4 طلاب، هم: مروان الخياط وحمزة الشيخى وخالد الجابرى من إدارة تعليم

مكة المكرمة، ومحمد الدبيسى من إدارة تعليم الشرقية، والذى تلقى تدريباً تجاوز 3000 ساعة على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

وشهد الأولمبياد منافسة 50 طالباً من المتميزين فى الرياضيات من 13 دولة عربية، من خلال اختبار يشمل مسائل فى الهندسة ونظرية الأعداد والجبر والتركيبات.

وتعد هذه هى المشاركة الثانية للمملكة فى الأولمبياد التى استضافت نسختها الأولى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة فى 2018 وحقق فيها الفريق السعودى ثلاث ميداليات وشاركت فيها 13 دولة عربية.