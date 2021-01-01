استئناف رحلات الطيران التجارى مع الكويت اليوم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى استئناف رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولى اعتباراً من اليوم السبت..
وقال المتحدث الرسمى لـ«الطيران المدنى» سعد العتيبى لـوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه بناء على قرار مجلسالوزراء الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا، تستأنف رحلات الطيران التجارى اعتبارا من اليوم السبت فى تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت الكويت.
وأوضح العتيبى أنه ستتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا مع التأكيد على ضوء ما يستجد من أمور.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولى باستثناء رحلات طائرات الشحن الاثنين الماضى وحتى نهاية يوم أمس الجمعة.
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