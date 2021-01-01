تركيا تُسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 21093 فيما بدأ حظر تجول لأربعة أيام لكبح الجائحة. وارتفع عدد الإصابات بعد تسجيل 12203 إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها مما رفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى مليونين و220855. إصابات جديدة خلال الفترة ذاتها مما رفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى مليونين و220855. وإجراءات العزل العام المفروضة حاليًا سترفع في الخامسة من صباح الرابع من يناير بالتوقيت المحلي. يناير بالتوقيت المحلي. وفرضت أنقرة عزلا عاما كاملا في عطلات نهاية الأسبوع. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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