رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسعودية على نظام نور الابتدائى والاعدادى والثانوى

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه يتم حاليًا رصد درجات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي كان أخر يوم لها الخميس الماضي، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني لنظام “نور”

للاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية

وزارة التعليم بالسعودية تبارك مقدماً لأبناءها الطلاب والطالبات في جميع المراحل على النجاح في هذا الفصل الدراسي نتائج نظام نور لهذا العام 1442، كما أنه تقدم وزير التعليم السعودي: حمد بن محمد بن آل الشيخ بالشكر لخادم الحرمين

الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وذلك نيابة عن جميع الزملاء والزميلات من منسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ويستعرض لكم موقع “الوفد” في السطور التالية، الخطوات التي تمكن ولي الأمر من الحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021.

تجدون هنا ( نتائج نظام نور برقم الهوية )

تجدون هنا ( نتائج نظام نور )