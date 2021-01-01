ملكة الدنمارك مارجريت الثانية تتلقى اللقاح المُضاد لكورونا

تلقت اليوم، الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك (80 عامًا) اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أعلنت ذلك العائلة الملكية الدنماركية بعد ظهر اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن الملكة ستتلقى الجرعة الثانية من التطعيم في غضون ثلاثة أسابيع.

وتمت الموافقة داخل الاتحاد الأوروبي على

التطعيم بهذا اللقاح الذي أنتجته شركة بيوتيك الألمانية في ماينس وشركة فايزر الأمريكية قبيل أعياد الميلاد.

وتم تطعيم أول شخص في الدنمارك باللقاح المضاد لكورونا فى السابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

تلقى ما يقرب من 30 ألف شخص في الدنمارك الجرعة الأولى من اللقاح، وهو ما يعادل 5ر بالمئة من عدد سكان الدنمارك.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.